Contra visitante indesejado, Flamengo vive decisão na temporada

Apesar da vantagem obtida na partida de ida, o jogo contra o Tolima-COL desta quarta-feira (6/7), válido pelas oitavas de final da Libertadores, ganha ares de decisão para o Flamengo.

Mesmo com a vitória por 1 x 0 no primeiro duelo, garantida com golaço de Andreas Pereira, que já não pertence mais ao time carioca, o Rubro-negro entra pressionado pela classificação e uma eliminação pode custar a temporada da equipe de Dorival Júnior. Em contrapartida, o avanço às quartas de final garante um pouco de paz ao Flamengo.

Isso porque o Rubro-negro não vive uma grande temporada e a Libertadores surge como principal meta do time em 2022. Após a perda dos títulos da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca, o clube vive um ano irregular e abaixo dos resultados das últimas temporadas.

No Campeonato Brasileiro, ocupa a 8ª colocação, com 21 pontos, mas vem de duas vitórias consecutivas. Na Copa do Brasil, derrota por 2 x 1 para o Atlético-MG no jogo de ida das oitavas de final e precisando vencer no Maracanã para tentar reverter o resultado.

Péssimo visitante

Desta forma, o jogo desta quarta-feira contra os colombianos pode trazer alívio ou dor de cabeça para o Flamengo. E o Rubro-negro terá pela frente um visitante que costuma dar trabalho para anfitriões brasileiros. Na fase de grupos, o Tolima não tomou conhecimento das casas de América-MG e Atlético-MG e venceu os dois jogos em Belo Horizonte.

O time da Colômbia colocou os pés na mesa do Coelho ao vencer por 3 x 2 em pleno Independência. E colocou água no chope do Galo ao bater o atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil por 2 x 1 na última rodada da primeira fase do certame continental.

Para o jogo desta quarta, Dorival tem boas notícias. O treinador contará com os retornos de Rodrigo Caio, Willian Arão e João Gomes. O zagueiro e o volante se recuperaram de lesões e o volante retorna após cumprir suspensão. E para apoiar a equipe, cerca de 45 mil ingressos já foram vendidos e a torcida promete comparecer em peso.

Um provável Flamengo tem Santos; Rodinei, Léo Pereira (Rodrigo Caio), David Luiz e Ayrton Lucas; Willian Arão, Thiago Maia, João Gomes e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Flamengo e Tolima se enfrentam às 21h30.