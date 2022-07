Contratante anuncia pausa na carreira de Simone & Simaria. Entenda!

O cantor Leonardo foi anunciado como o substituto da dupla Simone & Simaria na Expô Araçatuba 2022. O show do sertanejo está marcado para 7 de setembro. Segundo Guilherme Moron, CEO da Viva + Entretenimento, que organiza o evento, as mudanças foram necessárias pois as cantoras anunciaram que farão uma pausa na carreira.

Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa das coleguinhas revelou não ter ciência desta pausa nos shows da dupla sertaneja até o momento. Até então, os shows da agenda das coleguinhas vinham sendo realizados apenas por Simone Mendes e não se sabe o motivo pelo qual este cancelamento foi realizado. O evento também vai contar com a apresentação dos artistas Thiaguinho, Barões da Pisadinha, Henrique & Juliano, Sevenn, Jorge & Mateus, L7nnon, Dj’s Brotherhood, Zé Neto & Cristiano, Guilherme & Santiago, Raça Negra, Alok e Dennis DJ. O show de setembro, no entanto, não foi o único a ser cancelado. A dupla – ou apenas Simone, caso Simaria ainda não estivesse de volta – iria se apresentar no dia 13 de agosto na 48° Exposul. A participação das coleguinhas também foi cancelada nesta sexta-feira (29/7), por motivos pessoais das cantoras. As suspeitas sobre um fim da dupla se intensificam cada dia mais, desde que Simaria anunciou que se afastaria dos palcos para cuidar de sua saúde. Desde então, mudanças em ambos os perfis das cantoras levantaram comentários sobre as irmãs seguirem carreiras solo.