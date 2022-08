Coordenação da Expoacre proíbe estacionamento de veículos dentro do Parque

Os veículos de passeio ou de outros tipos encontrados estacionados na área de exposição serão guinchados e levado para o estacionamento próprio da Expoacre, situado nas mediações do parque “Wildy Viana”. O anúncio foi feito neste domingo (31) em conjunto pelos organizadores do evento, Dudé Lima e Júlio César Farias, ao pedirem a colaboração dos motoristas para que não acessem mais as instalações do parque com seus veículos.

“Temos estacionamento para isso e há ainda um lugar após a arena de rodeio, atrás do parque, onde as pessoas poderão estacionar seus veículos”, disse Dudé Lima, ao admitir que o governador do Estado, Gladson Cameli, ao visitar o local, reclamou do número de veículos circulando entre as pessoas na primeira noite da Expoacre, no sábado. “Um veículo de passeio de médio porte ocupa o lugar de pelo menos 20 pessoas e é inadmissível que por um lugar por onde pessoas estão circulando, com seus familiares, tenham que se desviar e disputar espaços com veículos estacionados”, acrescentou Júlio César Farias.

Por isso, de acordo com o comunicado dos organizadores, os veículos encontrados estacionados dentro do parque e cujos donos estejam ausentes e desobedeçam o pedido de retirada do local, serão guinchados e levados para o estacionamento. “O Detran e homens do pelotão de trânsito estarão no local para cumprir esta determinação”, disse Dudé Lima.

O elevado número de veículos dentro do parque, na primeira noite do evento, segundo Dudé Lima, foi compreensível e excepcional por se tratar da abertura do evento. “Mas a partir de hoje, isso está proibido”, disse.