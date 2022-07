Copa do Brasil 2022: veja jogos das quartas até a final

A CBF sorteou na tarde desta terça-feira, em sua sede, no Rio de Janeiro, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2022. Veja abaixo os duelos e as chaves dos confrontos até a final (em negrito os times que fazem os jogos de ida em casa)

Atlético-GO x Corinthians

x Corinthians Fortaleza x Fluminense

x Fluminense São Paulo x América-MG

x América-MG Flamengo x Athletico-PR