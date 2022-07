Copa do Brasil inicia definição das oitavas nesta terça-feira

Além das vagas nas quartas de final, os times estão de olho na grande premiação paga pela CBF. As equipes que carimbarem a classificação embolsam R$ 3,9 milhões. Vale lembrar que na Copa do Brasil não há o critério do gol qualificado, logo, quem somar mais gols no placar agregado continua na disputa pelo título.

Confira como está a situação de cada uma das partidas.

Athletico-PR abriu a vantagem e recebe Bahia em casa

O Furacão vive um bom momento no ano. Depois de um momento de instabilidade, a equipe paranaense se reencontrou dentro de campo e começou a colher bons resultados sob o comando de Luiz Felip Scolari. Somando todas as competições, somou 14 jogos de invencibilidade e ganhou confiança da torcida.

Apesar da derrota para o Goiás por 2 x 1 na última rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe chega embalada para o confronto. Com a vantagem de ter feito 2 x 1 no jogo de ida, Felipão e seus comandados precisam de apenas um empate para garantirem a classificação.

Já o Bahia não está no seu melhor momento. Apesar de permanecer na 3ª colocação da Série B, o Tricolor venceu somente um dos últimos cinco jogos. A equipe vem de dois empates consecutivos e precisa vencer por dois gols de diferença em plena Arena da Baixada para permanecer na briga pela taça.

Os dois times entram em campo às 20h30.

Após despedida de Fred, Flu joga contra o Cruzeiro no Mineirão

O Fluminense vive um misto de clima de despedida com a animação do que pode estar por vir. Depois de duas boas vitórias no Campeonato Brasileiro, o Tricolor se despediu do atacante Fred que se aposentou dos gramados. São quatro vitórias em sequência colocaram a equipe das Laranjeiras na 4ª posição do Brasileiro.

No jogo de ida, o Flu bateu o Cruzeiro por 2 x 1 no Maracanã, gols de Cano e Manoel. Oliveira descontou para a Raposa. Um empate simples garante o time carioca na próxima fase.

Embalado pelo bom momento na série B, o Cruzeiro terá o apoio da torcida no Mineirão para tentar reverter o panorama. Liderando a segundona com 4 pontos de vantagem, a Raposa, que é a equipe com maior número de títulos de Copa do Brasil, vai tentar usar o fato casa para se classificar.

No último compromisso, no entanto, acabou tendo um deslize e perdeu para o Guarani, 18º colocado e na zona do rebaixamento, por 1 x 0.

A bola rola para as duas equipes às 21h.