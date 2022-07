Corpos e restos mortais são encontrados espalhados por Manaus

Os corpos e restos mortos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde permanecem sem identificação.

Conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a capital amazonense teve alta 48,9% no número de mortes violentas, entre 2020 e 2021, e está entre as seis capitais que apresentaram alta no número de mortes violentas, que incluem homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes cometidas pela polícia.

Corpo de homem encontrado no Cidade de Deus

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), uma testemunha encontrou o corpo de um homem, por volta das 15h22, de terça-feira (5), na avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Equipes da 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) estiveram no local para investigar o crime e as circunstâncias da morte do homem.

Corpo no Tarumã

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado por volta das 6h desta quarta-feira (6), no ramal Vertente, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

De acordo com informações preliminares, o homem foi torturado em um igarapé e jogado no ramal. O peito e o pescoço da vítima apresentam marcas, possivelmente de arma branca. A vítima usava uma bermuda e estava sem camisa.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegar no local, os militares acharam o corpo que estava parcialmente coberto por um lençol.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. A motivação do crime será investigada pela Polícia Civil.

Corpo em área de mata no Distrito 2

Um outro homem também não identificado, foi encontrado morto com uma marca de tiro, em uma área de mata, próximo à Avenida Flamboyant, bairro Distrito Industrial 2, na zona Leste de Manaus.

De acordo com os policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), eles foram acionados por volta das 7h pelo 190 e receberam a informação de que condutores que passavam pela via avistaram o corpo próximo a entrada de uma propriedade particular.

No local, a equipe constatou o corpo de um homem que usava uma bermuda jeans, com uma bolsa feminina cheia de casca de ovo, além de lençol em volta ao seu corpo. A vítima também possui duas tatuagens em seus ombros, sendo uma estrela com a letra ‘R’ no direito e uma ‘falcão’ do lado esquerdo.

O IML foi acionado junto com a Perícia que vai saber qual a real causa da morte. Até o momento ninguém soube identificar quem é a vítima.

Pedaços de corpo no igarapé do Mindu

Por volta das 10h desta quarta (6), pedaços de um corpo, ainda não identificado, foram encontrados nesta quarta-feira , dentro do igarapé do Mindu, no Parque dos Bilhares, na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com informações, as partes foram encontrados por funcionários da Secretaria Municipal de Limpeza Pública que estavam fazendo a limpeza do igarapé. Devido ao mal cheiro, eles encontram pedaços de corpo humano.