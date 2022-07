Covid-19: coordenador lembra que para entrar na ExpoAcre, visitante deve ter esquema vacinal completo

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) realizou na manhã desta quarta-feira (13), uma ação voltada para imunizar trabalhadores que estão prestando serviços no Parque de Exposições Wiildy Viana, em Rio Branco, onde ocorrerá a ExpoAcre.

O coordenador da feira, Júlio Cézar, explicou que foram disponibilizadas doses de vacinas contra a Covid-19 e Influenza. “Hoje aqui no Parque a Sesacre chegou para vacinar todos que estão trabalalhando aqui na feira, tem gente que não tinha tomado nem a primeira dose e está tomando agora”, disse. Júlio lembrou ainda que durante o evento será cobrada a carteira de vacinação, obedecendo o esquema vacinal por faixa etária.

-Crianças de 5 a 11 anos devem comprovar ter tomado pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

-Adolescentes e jovens de 12 a 17 anos devem apresentar comprovante de duas doses do imunizante.

-Acima de 18 anos devem comprovar esquema vacinal com três doses.

-Acima de 30 anos, quarta dose.

A obrigatoriedade do uso de máscara também deve ser mantida. Estado e Município devem atuar em conjunto na fiscalização e em ações de prevenção.

As recomendações devem valer para todas as pessoas presentes na feira. As medidas, que consideram o aumento nos casos de covid, visam a segurança da saúde da população.