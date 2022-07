Covid: o que acontece com o corpo em cada dia da infecção pelo coronavírus

Tudo começa quando temos contato próximo com alguém que já está infectado com o coronavírus.

Essas gotículas minúsculas infectadas podem ser lançadas diretamente no nosso rosto — ou ficam em suspensão, “vagando” pelo ambiente durante minutos ou até horas (numa dinâmica muito parecida com a fumaça do cigarro), a depender da circulação de ar do ambiente de cada local. Nesse segundo caso, nós mesmos aspiramos esses aerossóis durante a respiração.