Covid: quando chegará nova geração de vacinas que protegem mais contra variantes

Na prática, o processo de atualizar as doses é mais complicado e desafiador do que se imaginava a princípio.

A principal barreira foi o surgimento rápido e imprevisível de novas variantes do Sars-CoV-2, o coronavírus responsável pela pandemia atual — no ano passado, quando os cientistas estavam trabalhando no desenvolvimento de uma vacina para combater a linhagem alfa e beta, por exemplo, a delta já havia se tornado o problema da vez.