Criança de 5 anos é atacada por Pitbull em festa de aniversário no Acre

Um criança de cinco anos de idade foi atacada por um cachorro da raça Pitbull, na noite desta terça-feira (19), em uma residência localizada no Beco Açaí, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, a criança chegou ao local juntamente com familiares para participar de uma festa de aniversário que estava acontecendo na residência, quando em certo momento a criança desceu, foi para o terreno brincar e acabou sendo atacada por um cachorro da própria residência, que mordeu a cabeça da vítima.

Ao ouvir os gritos pedindo por socorro, moradores da casa, amigos e familiares da criança foram até o terreno e conseguiram livrar a menina das mordidas do animal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local dando os primeiros atendimentos a criança, que após verificar que as mordidas foram apenas superficiais, encaminhou a menina para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral juntamente com os pais. O estado de saúde da paciente é considerado estável.