Curso de Farmácia da Uninorte obtém nota 4 em avaliação do MEC

O Curso de Farmácia do Centro Universitário Uninorte oferece uma grade de docentes especialistas e com ampla experiência que buscam, desde os primeiros períodos, proporcionar aos acadêmicos aulas práticas para que eles desenvolvam suas habilidades profissionais ainda na graduação.

A instituição dispõe de um Laboratório de Química de última geração, com estrutura moderna e equipamentos necessários para auxiliar na melhor formação dos acadêmicos. E também de um Biotério, espaço para pesquisa e desenvolvimento de medicamentos a partir de plantas da Amazônia.

Para Carla Naomi, coordenadora do curso de Farmácia, a sensação de participar desse momento é de gratidão, alegria e honra. “É o reconhecimento de todo o empenho e dedicação da equipe Uninorte. Continuaremos nos empenhando para que o curso possa crescer e se aperfeiçoar”, diz.

Para a coordenadora, o trabalho realizado para que o curso de Farmácia conseguisse a certificação do MEC foi feito por todas as equipes e setores da Uninorte que ao longo dos anos contribuíram para construção e estruturação do curso. “O nosso maior bem são as pessoas que sonharam, trabalharam e se dedicaram para que tudo isso fosse possível”, acrescenta.

Carla finaliza enfatizando que continuarão empenhados para que o curso possa crescer e se aperfeiçoar. “Contamos com a melhor estrutura laboratorial do estado, professores altamente qualificados, estágios práticos nas melhores instituições e alunos que saem preparados para o mercado de trabalho e tudo isso contribuirá para que alcancemos o conceito máximo desejado”, finaliza.