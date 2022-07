Dança das cadeiras: Gladson publica novas exonerações e nomeações no Governo

A edição oficial do Diário Oficial desta sexta-feira (29) traz várias mudanças na estrutura do governo. O governador Gladson Cameli (Progressistas) assinou 14 nomeações e exonerações de cargos em comissão e servidores efetivos.

São sete nomeações e 7 exonerações no total.

Entre os exonerados, estão Diego Lins, conhecido como “repórter beijoqueiro”, que ocupava cargo em comissão referência CEC 6 na Secretaria de Educação, e Jackson Viana, que ocupava funções importantes dentro da Fundação Elias Mansour.

Confira a lista dos que entraram e dos que saíram:

Exonerados:

PAULO RIBEIRO PESSOA do Cargo de Agente de Saúde Pública, matrícula n° 286907-1, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

EDIMAYRA KATRINY MAIA RODRIGUES do Cargo de Apoio Administrativo, matrícula n° 9484841-1, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE;

DILAMARCA GOES DE ALENCAR do Cargo de Apoio Administrativo, matrícula n° 276332-1, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE;

JANDERLEIA BARBOSA DE SOUZA do Cargo de Apoio Administrativo, matrícula n° 325716-1, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE;

EMERSON PONTES AMIM, do Cargo em Comissão, referência CEC-4, da Secretaria de Estado Extraordinária de Assuntos Governamentais – SEGOV;

JACKSON VIANA DE PAULA DOS SANTOS, do Cargo em Comissão, referência CEC-6, da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour – FEM;

DIEGO CAVALCANTE LINS do cargo em Comissão, referência CEC-6, da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

Nomeados

ELIZANGELA DA SILVA MARQUES para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-6, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE;

MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-1, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE;

ELIZANGELA DA SILVA MARQUES para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-6, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE;

ZAIDA FRANCESCA BARROSO RODRIGUES LOUREIRO para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-6, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE;

ALISSON BEZERRA DE OLIVEIRA para exercer o Cargo de Diretor, na Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo – SEET;

MÁRCIO MAGALHÃES AGUIAR para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-6, na Fundação de Cultura Elias Mansour – FEM;

BRUNA IHIASMINE DA COSTA SILVA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-3, na Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres -SEASDHM