Dançarino revela para Ana Maria Braga que teve caso com Madonna

O dançarino de Break Dance Fabiano Carvalho Lopes fez revelações surpreendentes para Ana Maria Braga durante o Mais Você desta sexta-feira (29/7). O artista brasileiro, que participou do programa De Férias Com O Ex, contou que viveu um romance de um ano e meio com a cantora Madonna.

“Ela é extremamente incrível. Tive uma experiência fenomenal com ela. Saíram uns rumores também aí que agora eu já posso divulgar na TV. Eu tive um relacionamento com ela de um ano e meio. É uma pessoa extremamente incrível e eu só tenho gratidão por tudo que vivenciei com ela”, contou.

Na conversa com a apresentadora, ele explicou que trabalhou no corpo de dançarinos de diversos artistas internacionais, como Justin Timberlake e a rainha do pop. Com Madonna, ele contou que fez uma turnê pelo mundo todo.

“Foi uma experiência incrível, principalmente por ter desenvolvido todo esse trabalho com ela.” O trabalho foi um convite da própria cantora, que viu Fabiano dançar em um show.