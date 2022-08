Datafolha: 56% veem ameaças de Bolsonaro como sérias, mas não acreditam em golpe

Para 56% dos entrevistados, os ataques e as ameaças de Bolsonaro, quando ataca a segurança das urnas eletrônicas e ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), por exemplo, devem ser levados a sério pelas instituições do país.

Paralelamente, a maioria dos brasileiros não acredita na possibilidade de um golpe por parte de Bolsonaro: 56% afirmam não ver chance de isso acontecer, enquanto 37% acreditam que o presidente pode concretizar suas ameaças.