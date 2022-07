De autoria de Jenilson Leite, lei que torna IDAF serviço essencial é sancionada

O Governo do Estado sancionou, nesta sexta-feira (15), o projeto de lei de autoria do deputado estadual Jenilson Leite (PSB), que torna o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal – IDAF de interesse público e serviço essencial na área de saúde.

O decreto foi divulgado no Diário Oficial desta sexta-feira (15). O projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa no início do mês.

“O ilógico é o IDAF ainda não ser considerado serviço essencial na área da saúde, pois hoje quando a gente se alimenta é a partir de animais e vegetais que utilizamos no nosso cotidiano, no nosso modelo produtivo, então quando você tem rebanhos e plantios mais saudáveis, significa uma sociedade mais saudável também”, diz Jenilson.

Com esse status, abre-se a possibilidade de o órgão reforçar as equipes técnicas de modo a convocar os candidatos do cadastro de reserva do concurso da autarquia.

“O projeto surgiu a partir da provocação dos concurseiros aprovados no concurso do IDAF, isso faz parte do interesse deles, mas estão prestando um serviço ao estado, no sentido que estamos movimentando as leis para estruturar melhor o IDAF”.