De biquíni, rainha da cavalgada Amanda Diniz surge sexy em fotos e exibe curvas; veja

A acreana Amanda Diniz foi eleita Rainha da Calvada do Piracema Park no último final de semana. Amanda deixou muito marmanjo suspirando na web. O motivo? A atual rainha da ExpoAcre, de 26 anos, compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece de biquíni, mas com direito a chapéu de rodeio, botas e música country. Ou seja, a tradução perfeita de uma cowgirl muito sexy!

Nos comentários, Amanda recebeu uma explosão de elogios: “Você é linda demais, continua roubando meu coração 😍. Se tem defeito, é nas tripas 😍. Maravilhosa uma verdadeira musa😍😍👏. Linda demais, amo ❤. Maravilhosa ❤️

Em contato com a coluna Douglas Richer, a rainha liberou o ensaio com exclusividade para o site ContilNet. As fotos são de Diego Garcia.