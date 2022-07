De Capixaba para a Europa: professora acreana é selecionada para intercâmbio em Portugal

A professora Maria Ferreira da Silva, coordenadora pedagógica da Escola Municipal Professora Noélia Maria, em Capixaba, município a 77 quilômetros da capital Rio Branco, é uma das 100 professores do Brasil selecionados pelo Ministério da Educação para participar de uma formação na cidade de Porto, em Portugal. A duração do curso será de seis semanas, entre novembro e dezembro deste ano.

Maria Ferreira da Silva, de 40 anos, é professora de alfabetização há 24 anos e ficou em 12° lugar na seleção. É a única professora do Acre a participar do intercâmbio.

A iniciativa faz parte do Programa de Desenvolvimento Profissional de Professores Alfabetizadores em Portugal, cujo objetivo é a promoção e capacitação de profissionais da educação que atuam na área de alfabetização. Uma das exigências da inciativa é que os professores candidatos à seleção estejam em efetivo exercício nas redes públicas de educação básica, por meio do curso de aperfeiçoamento denominado “Alfabetização Baseada na Ciência (ABC)”, promovido pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP) e pelo Instituto Politécnico do Porto (IPP).

Maria Ferreira da Silva não só preencheu todos os requisitos como vem fazendo formações do método de alfabetização baseada na ciência, através de cursos disponibilizados pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura) e também por instituições privadas.

O método foi aos poucos sendo testado e implantado através de projetos na Escola Municipal Noélia Maria. Em abril deste ano, a escola promoveu a Primeira Oficina de Alfabetização Baseada em Ciências, e os professores abraçaram a causa.

“ Estou muito grata a Deus, e a todos os meus colegas de trabalho, funcionários da nossa escola que abraçaram, apoiaram, pois essa é uma conquista nossa, pois sonhamos juntos com esse projeto”, disse Maria Ferreira, cujo intercâmbio em Portugal é a realização de um sonho. “Vou naplicar todo o conhecimento quer adquirir para ajudar o desenvolvimento da educação no município de Capixaba”, acrescentou.