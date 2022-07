De volta ao Acre, Rio Branco-AC inicia nesta quarta preparação para volta contra Pacajus

Por conta do desgaste da viagem, o elenco ganhou folga no período da tarde e volta aos treinos nesta quarta em dois períodos. O técnico Bruno Monteiro tem todos os jogadores à disposição.

O Rio Branco-AC recebe o Pacajus no domingo (31), a partir das 19h (de Brasília), no estádio Florestão, em Rio Branco-AC.

Com o empate no jogo de ida, quem vencer se classifica para as oitavas de final. Em caso de novo empate, o classificado vai ser conhecido nas cobranças de pênaltis. Quem avançar enfrenta Afogados ou ASA-AL nas oitavas de final.