Dedé Santana revela desavença com Didi, barraco é exposto e ele é sincero após falência ser decretada: “Maluco”

O ator Dedé Santana fez parte do grupo Os Trapalhões, ao lado de Didi, Mussum e Zacarias. A trupe fez muito sucesso, tanto na TV, como nos filmes.

O comediante, que sofreu grave acidente, resolveu abrir o jogo a respeito do começo da trupe e também disse sobre o relacionamento com Renato Aragão, com quem teve desavença tempos atrás. Em papo com o Na Telinha, Dedé Santana falou que hoje em dia, ele e Didi se dão super bem.

“Vou na casa dele, a gente se abraça e chora. Até falando nele, fico emocionado, devo muito a ele. O Renato foi a cabeça pensante e eu, o trabalho braçal”, disparou o humorista. Ele comentou que já fazia sucesso com Didi na atração “Os Insociáveis” (1971-1974), porém o amigo achou melhor contratar outros humoristas.

Dessa forma, segundo Dedé Santana, veio o cantor Jair Rodrigues, do grupo Originais do Samba, mais conhecido como Mussum. Para achar Zacarias, o famoso diz que chegou a discordar de Renato Aragão, pois não achava que ele se daria bem nas filmagens do programa.

Dedé Santana explica tudo

Dessa forma, o ator contou a situação. “Eu perguntei quem era e ele respondeu que iria trabalhar com a gente. Eu respondi: ‘Você está maluco, esse cara está mais para gerente de banco do que para comediante’. Ele falou: ‘você vai ver, esse aí eu garanto’. No começo não aceitei bem, um cara com uma voz bonita, de terno, gravata”.

Todavia, quando Dedé Santana viu Zacarias no palco, percebeu seu erro. “Eu caía no chão de dar risada”, comentou o artista. Em papo com o Flow Podcast, ele disse que o único artista do grupo era Zacarias. E explicou, dessa forma, pelo fato de todos praticamente interpretarem a si mesmos, enquanto Zacarias se transformava completamente.