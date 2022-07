Delegada diz que ‘tudo leva a crer’ que mais duas pacientes foram estupradas por anestesista no domingo

— Não era atribuição dele pedir essa saída. Quem poderia pedir era o cirurgião. Nessa cirurgia que foi filmada, os médicos aqui disseram que o pai ficou até o fim. Agora, está sendo apurado que o pai ficou — disse a delegada.

Bárbara Lomba disse que todos os crimes podem ter acontecido no fim de cada parto, quando os médicos estavam fazendo a sutura da mulher.

— Hoje eu tive a certeza que a execução do crime foi na hora da sutura da mulher após o parto. No início, não tínhamos ideia de quando aconteceu. Provavelmente, era praticado no final da cirurgia. Já ouvimos três vítimas. Além disso, já levantamos os dados das duas pacientes que ele operou antes — relatou a delegada.

Bárbara Lomba disse que se colocou no lugar das vítimas ao se recordar do nascimento de seu filho. Ela classficou o crime como atrocidade e selvageria:

— Eu, como mulher, me identifiquei e lembrei do nascimento do meu filho. Que foi diferente. Me senti no lugar delas. Instalou-se um medo das cirurgias. Quero dizer que essa é uma atitude pontual. O que ele fez foi uma atrocidade, uma selvageria. Me lembrei da quantidade de violências que as mulheres sofrem. Agora, dentro de um ambiente hospitalar, esse homem se utilizou da posição dele, essa insuspeita, para praticar uma violência contra mulher.

Duas médicas que trabalharam com Giovanni no Hospital da Mulher Heloneida Studart, uma obstetra e uma pediatra, depuseram nesta terça-feira na Deam de São João de Meriti. Uma delas trabalhou no parto em que o anestesista estuprou uma paciente. Os depoimentos duraram pouco mais de duas horas. Elas não quiseram falar com os jornalistas.

Veja fotos do médico Giovanni Quintella Bezerra, anestesista preso em flagrante por estupro 5 fotos Funcionários do Hospital da Mulher, de São João de Meriti, denunciaram Giovanni Quintella Bezerra, que foi preso pela Delegacia da Mulher

De acordo com Bruno Rocha Nunes, advogado da Fundação Saúde, que administra o Hospital da Mulher, todos os profissionais de saúde que estavam no momento do abuso prestarão esclarecimentos à polícia.

— Seis enfermeiros e técnicos da equipe prestaram depoimento hoje. Além de duas médicas e algumas vítimas. Esses técnicos e enfermeiros participaram dos partos do domingo. Todos eles são do Hospital da Mulher. (Quando o crime acontece) Eles não acreditam ao pegarem o vídeo, posteriormente. Eles levaram as imagens para os superiores, que trouxeram para a delegacia — disse Rocha Nunes.

Com base no relato dos funcionários, o advogado confirmou a suposição da delegada de que o estupro da mulher no domingo aconteceu após a criança nascer: