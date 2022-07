Deracre abre licitação de pregão presencial para contratação de empresa

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) abre licitação de pregão presencial 129/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratação de empresa para aquisição de material de expediente diversos, conforme discriminados na relação de itens, para atender as necessidades do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), nas Regionais do Baixo e Alto Acre, Purus, Juruá, Tarauacá e Envira. Natureza do objeto: compras.

Data de abertura: 12 de julho de 2022, 07:30.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão presencial.