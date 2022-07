O Departamento de Estruturas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) abre licitação de pregão presencial 141/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação de empresa jurídica para fornecimento de compensados e madeiras de 1ª e 2ª qualidade para atender as necessidades do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) nas Regionais do Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá/Envira e Juruá. Natureza do objeto: outros serviços.

Data de abertura: 02 de agosto de 2022, 07:30.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão presencial.