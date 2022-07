Deracre e CGE vistoriam obras públicas no Vale do Juruá

Com o objetivo de dar ainda mais transparência e mostrar o andamento das obras que estão sendo executadas pelo Estado, o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e a Controladoria Geral do Estado (CGE) realizaram vistorias às obras no Vale do Juruá.

Aumentar os meios para que o cidadão chegue até as informações dos recursos públicos tem sido um trabalho desenvolvido pela Controladoria. Dessa forma, a diretora executiva da CGE/AC, Ana Paula Macêdo de Lacerda, acompanhou o presidente do Deracre, Petronio Antunes, em visita técnica à reforma da sede da autarquia em Cruzeiro do Sul.

Tem sido executado os serviços de manutenção e revitalização da sede regional do Deracre. Além disso, na visita, o presidente do Deracre apresentou a obra de recuperação do acampamento do Lagoinha.

Localizado no bairro Lagoinha, o acampamento serve como suporte para operadores de máquinas pesadas, motoristas e agentes técnicos que trabalham na execução de melhorias em 500 ramais da região e a reforma deve ser iniciada em breve. Com trabalhos em andamento e para assegurar que o cidadão tenha acesso mais efetivo às informações, Petronio Antunes e Ana Paula Macêdo de Lacerda visitaram a execução dos serviços do Ramal do 3, em Cruzeiro do Sul. Na localidade, agentes técnicos da autarquia têm aproveitado o verão amazônico para desempenhar serviços de melhorias na estrada vicinal com objetivo de levar acesso aos produtores rurais. Na oportunidade, as autoridades realizaram uma visita a obra de duplicação da AC-405, no município, que está orçada em R$ 36 milhões. O gestor do Deracre observou o andamento dos serviços que estão reconstruindo um trecho de 11 quilômetros, que liga o aeroporto internacional ao bairro da Cohab e garantiu a ampliação da obra, com início da segunda etapa da AC-405 e intensificação dos serviços com a chegada do Verão Amazônico. Além disso, visitaram o processo de manutenção e limpeza da área no entorno do estádio Arena do Juruá, onde será o palco da Expoacre Juruá 2022, programada para ser realizada em meados de setembro deste ano.