Deracre e prefeituras se unem para abrir estrada que liga Porto Walter, Mâncio Lima e CZS

O Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), trabalha com as prefeituras do Juruá para garantir a abertura de 33 quilômetros de estrada vicinal que deve ligar Porto Walter a Rodrigues Alves, no acesso a Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

“Eles estão trabalhando na abertura de mata fechada para interligar, via terrestre, Porto Walter a Rodrigues Alves”, destaca Petronio Antunes, presidente do Deracre.

Nesta semana, em visita à comunidade Foz do Paraná dos Mouras, Antunes, o prefeito de Porto Walter, César Andrade, e o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, com apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, visitaram os trabalhos das equipes.

A extensão total do ramal é de cerca de 86 km. Os trabalhos estão concentrados desde a região do Mirim à Comunidade dos Paraná dos Mouras. As máquinas continuam executando os trabalhos para garantir a ligação definitiva de Porto Walter com os municípios do Vale do Juruá.