Deracre encaminha caminhão-comboio para abastecer máquinas nos ramais de Sena Madureira

Na semana passada, o Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), encaminhou um caminhão-comboio (“melosa”), para garantir a lubrificação e abastecimento de máquinas utilizadas nos ramais de Sena Madureira, intensificando os trabalhos.

O caminhão meloso é um veículo equipado com reservatório de combustível, compartimento de lubrificante e outros itens, como compressor de ar, ferramentas, cones de sinalização, reservatório de água e lavadora de alta pressão, que oferece suporte para máquinas e equipamentos, componentes essenciais para uma manutenção bem feita.

De acordo com o engenheiro João Pereira, gerente do Deracre na Regional do Purus, o Estado e a Prefeitura de Sena Madureira trabalham para atender o maior número de produtores possível neste verão, com serviços nos ramais.

O caminhão ficará responsável pela lubrificação e abastecimento dos equipamentos da frota que opera no interior, executando obras em estradas vicinais e pontos distantes da cidade.