Deracre inicia reabertura no Ramal do Narcélio, um dos mais extensos de Sena Madureira

O Governo do Estado, por intermédio do Departamento de estradas e rodagens do Acre (Deracre), continua com o trabalho de reabertura e melhoramento de ramais na cidade de Sena Madureira.

Várias frentes de serviços estão espalhadas na zoina rural, visando garantir o acesso devido aos produtores.

Recentemente, o trabalho foi iniciado no ramal do Narcélio que dá acesso a centenas de moradores do rio Macauã, ação esta determinada pelo governador Gladson Cameli.

“Estamos com as nossas frentes de serviços a todo vapor para que o homem do campo tenha o direito de ir e vir através dos ramais”, comentou o engenheiro João Pereira, representante do Deracre em Sena.

Nesta semana, a equipe do Deracre iniciará a implantação de uma ponte sobre o rio Macauã, na altura da comunidade Liberdade, do senhor Altino. Uma máquina, do tipo escavadeira hidráulica está sendo deslocada para tal ação.

Na terça-feira e quarta-feira desta semana foi concluído o trabalho nos ramais inferninho e do careca. Já nesta quinta-feira (14), as ações se concentram no ramal do Anacleto e Sérgio Barros. os ramais do Narcélio e Lua Nova também estão sendo reabertos.