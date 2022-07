Deracre investe no melhoramento de estradas vicinais do Vale do Juruá

Para garantir o acesso das famílias nos ramais do Vale do Juruá, o Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), realizou, nesta terça-feira, 26, a entrega da primeira remessa de tubos corrugados em Pead (polietileno de alta densidade), para facilitar a drenagem e o escoamento das águas pluviais nas estradas vicinais.

“A implantação de tubos de drenos nas estradas vicinais do estado é uma técnica que não era utilizada antes e que serve para facilitar a passagem das águas das chuvas, bem como garantir o acesso das famílias”, destacou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Os tubos corrugados asseguram o não acúmulo de água e garantem durabilidade nas melhorias efetuadas nas estradas. Além disso, funcionam como direcionadores de água, aplicados durante a execução do serviço de terraplanagem.

O ato de entrega se deu na sede do acampamento do Deracre, localizado no bairro Lagoinha, em Cruzeiro do Sul. O acampamento serve como suporte para operadores de máquinas pesadas, motoristas e agentes técnicos que trabalham na execução de mais de 500 ramais na região.

Os trabalhos do Deracre seguem por todo estado e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo Acre.