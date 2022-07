Deracre recupera iluminação da estrada do aeroporto de Rio Branco

O Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), tem trabalhado na recuperação da iluminação pública da estrada de acesso ao aeroporto, em Rio Branco.

Foram realizados reparos e substituições de materiais que estavam queimados. De acordo com o engenheiro fiscal Henrique Lück, as equipes da empresa contratada atuam para que a via fique bem iluminada e as pessoas possam ter acesso com maior tranquilidade ao aeroporto de Rio Branco.

A intervenção executada na iluminação pública da rodovia deve garantir mais segurança para a população. Além disso, a substituição das luminárias tradicionais por lâmpadas do tipo LED proporcionam mais eficiência, economia e durabilidade.