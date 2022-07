Descubra quanto é possível transferir por meio do Pix do Caixa Tem

Quem possui recursos no aplicativo Caixa Tem conta com o Pix, que permite fazer transferências instantâneas de maneira gratuita.

O Caixa Tem é uma poupança social digital, onde são pagos benefícios, como Auxílio Brasil, PIS, além do saque-extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Veja, a seguir, quanto é possível movimentar no Pix na plataforma.

Quanto é possível transferir por meio do Pix do Caixa Tem?

Em síntese, o limite diário do Pix no Caixa Tem é de R$ 1.200,00 das 6h às 20h da noite. Contudo, esse valor cai para R$ 1 mil, caso a transferência seja efetuada fora desses horários.

Para cadastrar a chave Pix é preciso estar logado no aplicativo do Caixa Tem (disponível para Android e iOS) usando o CPF e senha. Depois, no menu, buscar a opção Pix. Assim, escolher o que será usado como chave, sendo que as opções são:

Celular;

CPF;

E-mail;

Chave aleatória, combinando números e letras variadas.

Dessa forma, após escolher a chave, clicar em “Cadastrar chaves selecionadas”. Em seguida, colocar a senha. Pronto, a chave Pix estará pronta para uso. É permitido cadastrar até cinco chaves Pix.

Serviços do Caixa Tem

Assim, cada vez mais o aplicativo do Caixa Tem tem oferecido a seus usuários novos serviços. Portanto, no aplicativo é possível:

Pagar no débito com o cartão virtual;

Realizar pagamentos via QR code;

Quitar contas e boletos;

Realizar transferência entre outros bancos.

Como desbloquear a senha do Caixa Tem?

Em suma, para desbloquear a senha do aplicativo basta seguir os passos abaixo: