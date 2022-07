Jovem fica em estado grave após ser arremessado a 15 metros de moto, em Rio Branco

O motociclista identificado como Guna Mayvi, de 24 anos, teve uma fratura exposta na perna após sofrer um acidente na noite desta quinta-feira (14), na Rua Ana Nery, no bairro João Eduardo 1, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segunda informações de testemunhas, Guna trafegava sozinho sentido centro-bairro em um motocicleta modelo Titan, de cor vermelha, quando acabou acelerando demais e com a alta velocidade não percebeu o desnível da rua, perdeu o controle da moto e bateu na traseira de um veículo modelo Classic, que estava estacionado em frente a residência do proprietário.

Com o impacto, Guna bateu a perna direita na lateral do veículo e foi parar cerca de 15 metros longe da colisão, já com uma fratura exposta na perna direita.

Populares ajudaram o jovem e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local dando os primeiros atendimentos à vítima e em seguida levou o rapaz ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Segundo o médico Jonathan, do Samu, a vítima perdeu muito sangue e já estava “chocado”, ou seja, em estado crítico de saúde.

Até o momento que a reportagem esteve no local, o Policiamento de Trânsito se fez presente nessa ocorrência e a motocicleta foi removida por amigos da vítima.