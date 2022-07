Diácono suspeito de estuprar namorada do filho, de 15 anos, é preso no interior do AC

Um homem de 41 anos de idade, residente em Sena Madureira, foi preso na manhã desta quarta-feira (20), após ser denunciado por estupro.

Com um mandado de prisão em mãos, expedido pela justiça local, uma equipe da Polícia Civil o encontrou em uma marcenaria na região central da cidade e o conduziu para a Unidade de Segurança Pública para os procedimentos cabíveis.

A acusação que pesa contra ele é de ter estuprado uma adolescente de 15 anos de idade que, por sinal, era namorada do seu próprio filho. O caso ocorreu na tarde do último dia 10.

O delegado Leonardo Meyohas, à frente das investigações, disse que todos os procedimentos legais foram adotados no sentido de não deixar impune a grave situação.

“O suspeito é uma pessoa próxima da adolescente, então, providenciamos todas as investigações, interrogamos o suspeito e com base nisso pedimos a prisão do mesmo ao judiciário que foi deferida nessa data e conseguimos efetuar a prisão. O recado que repasso à população é que a Polícia Civil está sempre atenta a trodo tipo de crime que aconteça na cidade. A população pode ficar tranquila que iremos agir sempre da mesma forma, pretendendo os criminosos”, salientou.

De acordo com informações de familiares, a adolescente se encontra muito abalada e não quer ir mais para a escola.

O acusado na prática do crime era casado e atuava como diácono na igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Sena.