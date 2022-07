Diocese lança programação do Novenário de Nossa Senhora da Glória 2022; confira

O tradicional Novenário de Nossa Senhora da Glória, que acontece no município de Cruzeiro do Sul, está com data marcada para iniciar no dia 5 de agosto e já tem programação lançada pela Diocese de Cruzeiro do Sul.

Com o tema “Nossa Senhora da Glória, Aqui Estão Teus Filhos”, a festa conta com o pré-novenário, com uma carreata no dia 30 de julho. Já a abertura oficial será dia 5 de agosto com hasteamento das bandeiras e encerramento no dia 15 de agosto com procissão. A expectativa é que sejam recebidos mais de 40 mil fiéis na festa de encerramento.

O Bispo da Diocese de Cruzeiro do Sul, Dom Flávio, explicou que durante a pandemia, a igreja entrou em acordo com o poder público no sentido de diminuir em 50% a verba para que pudesse ser revertida em ações de luta contra o Covid-19.

“A verba que estava destinada oficialmente pelo Governo do Estado e pelo Governo Municipal teve que ser reajustada a média dos últimos três anos. Então, nós vamos ter uma verba pública menor, mas o Novenário não vai ser murcho, ao contrário, vamos ver que vai ter coisas a mais do que os outros anos e, se Deus quiser, vai ser o Novenário da revanche contra a covid”, afirmou o Bispo.

Nos últimos dois anos, a tradicional procissão ficou suspensa, e o encerramento da festa ocorreu apenas com carreata, que agora está incorporada nas atividades.

Veja programação:

30 de Julho: Pré-novenário com um carreata

05 de Agosto: Abertura com hasteamento das bandeiras

14 de Agosto, às 6h da manhã: Corrida

15 de Agosto: Missa de encerramento campal, procissão e show de encerramento com Frei Renã Barros.

Nesse período ainda ocorrem as missas como parte da programação.