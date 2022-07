Diretor da Prefeitura já está em casa após passar por cirurgia no coração: “Deus está no controle”

O jornalista Ailton Oliveira, diretor de comunicação da Prefeitura de Rio Branco, já está em casa após passar por uma cirurgia de cateterismo no coração. Ele sofreu um princípio de infarto no mês passado e desde então vinha hospitalizado no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, no qual foi submetido à intervenção cirúrgica.

No entanto, o jornalista está longe de ter alta médica, informou sua esposa, a também jornalista Melissa Jares. Ele não pode receber visitas nem tampouco fazer movimentos físicos, já que a veia adaptada a seu coração, a chamada ponte de safena, foi retirada da perna esquerda, o que o obriga a manter-se deitado, com a perna para cima.

De acordo com o jornalista, que ainda tem dificuldades para falar mesmo ao telefone, ele ficará sob cuidados médicos pelos próximos meses. A ideia é que, segundo ele, dentro de dois meses, ele possa ser liberado pelos médicos para ir à Prefeitura, mas fazendo o menor esforço físico possível. “Mas Deus está no controle”, disse, lacônico, o jornalista, que é evangélico.

Ele também aproveitou para agradecer pelo atendimento recebido tanto no Pronto Socorro do Hospital de Base, onde deu entrada inicialmente, e depois no hospital Santa Juliana. “No Hospital de Base ,a falta de estrutura, que é visível, é compensada pela dedicaçãoe cuidado de seus profissionais, tanto nas áreas médicas, como dos enfermeiros, técnicos e de outros setores”, disse. “No Hospital Santa Juliana também tive um atendimento de princípe e só tenho à agradecer”, acrescentou.