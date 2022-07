Discretos, Luiz Bacci, Edu Guedes e Geraldo Luís assumem de vez com quem eles vivem para o Brasil

O que se sabe deles é um romance aqui, um casamento que termina após muitos anos, um affair acolá, mas, isso apenas quando eles decidem revelar sobre a própria vida pessoal.

Quais foram as aventuras amorosas que esses grandes artistas da comunicação já vivenciaram? Quais os boatos e as confirmações dadas a eles durante os anos no estrelato?

Luiz Bacci

Luiz Bacci é um dos jornalistas mais famosos da atualidade. Ele comanda o Cidade Alerta, na Record, e é conhecido no mundo das celebridades.

Luiz Bacci apresenta o Cidade Alerta, na Record (Foto: Reprodução)

Já houve rumores que Luiz Bacci estava namorando Fabíola Gadelha, mas a informação nunca passou de pura especulação. Embora sempre sejam vistos juntos, segundo eles é apenas uma grande e bela amizade.

Não faz muito tempo, Luiz Bacci foi flagrado no aniversário da influenciadora digital Deolane Bezerra e, como o jornalismo é pouco reconhecido no mundo do funk, surgiram boatos de um affair entre ele e a dona da festa.

Edu Guedes

Edu Guedes é o apresentador do The Chef, nas manhãs da Band. O famoso chef de cozinha já causou com seus namoros e casamentos. Há 10 anos, ele se separou de Daniela Zurita.

Porém, o que é bastante comentado sobre a vida de Edu Guedes é seu casamento com Eliana. Os dois foram casados de 2004 a 2007 e a separação causou alvoroço. Atualmente, o apresentador está namorando Jaqueline Ciocci, repórter de Faustão na Band.

Jaque Ciocci e Edu Guedes (Foto: Reprodução)

Geraldo Luís

Geraldo Luís, recentemente, se tornou alvo de comentários na mídia por ter conseguido conquistar a ex-noiva do jogador de futebol Adriano Imperador. O apresentador da Record está namorando a bela Victoria Moreira, de 22 anos.