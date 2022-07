DJ Ownboss vai agitar noite eletrônica na Expoacre

Já está confirmada a atração nacional DJ Ownboss, na noite eletrônica da Expoacre, que acontece na sexta-feira, 5 de agosto.

Organizada pelo Projeto Música Eletrônica na Amazônia, terá ainda a participação da banda de rap 3030, Confesser, Zuffo e Gloovez, todos bem destacados no cenário nacional.

Com uma programação extensa, que deve iniciar às 22h, indo até às 5h do dia seguinte, a organização espera que cerca de 10 mil pessoas prestigiem o evento.

“É a noite mais diferenciada da Expoacre. Em 2019, foi um grande sucesso. Por isso, este ano apostamos em grandes atrações. Temos uma programação recheada e uma expectativa de excelente festa”, garante o DJ Black, um dos organizadores do evento.

Os ingressos estão sendo vendidos na Casa da Sogra do centro de Rio Branco, Restaurante Pão de Queijo e Mary Bijoux do Via Verde Shopping, de forma on-line pelo site bilheteria digital e pelo disk entrega (68) 99233-5268.

DJ Ownboss

O Öwnboss é formado pelos DJs e produtores curitibanos Mário Camargo e Eduardo Zaniolo. A primeira produção do duo, o remix “Stressed Out”, viralizou mundo afora e chegou à incrível marca de 5 milhões de views no YouTube. O remix para “Take Me Out”, de Franz Ferdinand, ultrapassou os 500 mil plays no Spotify e virou uma Label Party que roda os quatro cantos do Brasil. O rework da faixa “Intro”, para banda indie The XX, feito em parceria com Bruno Be e Vintage Culture, é uma das músicas mais tocadas na atualidade, presente nos maiores festivais de música eletrônica mundial, chegando a 1 milhão de plays no SoundCloud