Da CLT ao mundo digital: influenciadoras do AC contam como ganham dinheiro com o Instagram

Na terceira edição da nossa coluna, reuni um timaço para falar sobre como viver da profissão do momento, “Influenciadora digital”. Rogéria Rocha, Taynã Peres, Vanessa Anjos, Tamara Machado, quatro mulheres, quatros estilos diferentes, todas migraram de profissionais diferentes para trabalhar somente com o Instagram.

Nesse bate-papo você conferir dicas e estratégias de marketing digital, para conseguir engajamento e crescer nas redes sociais. Com elas que estão as principais influenciadoras do Acre. Assista!