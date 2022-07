Dois novos Concursos Públicos são anunciados em Acrelândia

No estado do Acre, a Prefeitura de Acrelândia e a Câmara Municipal de Acrelândia anunciaram a abertura de dois novos Concursos Públicos. Ambos organizados pelo IBADE, tem como objetivo preencher, ao todo, 28 vagas, além de formar cadastro reserva com profissionais em níveis fundamental, médio e superior.

Segundo os editais, há oportunidade para os cargos de:

Edital Nº001/2022 – Prefeitura: Educador Físico; Nutricionista (1); Cirurgião Dentista (1); Enfermeiro (2); Farmacêutico (1); Médico Clínico Geral (1); Agente de Endemias (6); Auxiliar de Farmácia (1); Auxiliar de Saúde Bucal (1); Fiscal Sanitário (1); Técnico em Análises Clínicas – Microscopista (1); Técnico em Enfermagem (4); Agente Comunitário de Saúde (5); Procurador (1); Técnico em Segurança do Trabalho (1).

Edital Nº001/2022 – Câmara: Agente de contratação/Pregoeiro (1); Procurador Jurídico (1); Analista legislativo; Contador; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Serviços Gerais.

Caso contratados, os profissionais deverão executar suas atividades em jornadas de 20 a 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor que varia de R$1.210,00 a R$6.000,00.

Para participar

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período de 1º de agosto de 2022 até o dia 8 de setembro do mesmo ano, no site da organizadora. A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor que varia de R$ 50,00 a R$ 125,00.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados em três etapas, sendo elas: prova objetiva; prova discursiva, para o cargo de Procurador; e avaliação de títulos, para cargos de nível superior. As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 6 de novembro de 2022, assim como a entrega dos títulos.

Validade

Os Concursos Públicos terão validade de dois anos, podendo ser prorrogado por até igual período, a partir da data de divulgação da homologação do resultado final ou enquanto durar a listagem de reserva técnica.

Links