Domésticas planejaram assalto que terminou com assassinato da patroa em condomínio de luxo em MS

Segundo o delegado da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), Francis Flávio Freire, os primeiros depoimentos prestados pelas funcionárias pareceram muito fantasiosos, o que fez com que equipes investigassem as informações prestadas por elas.

Para a polícia, as mulheres disseram inicialmente que foram rendidas em um supermercado atacadista, onde faziam compras para a patroa. Elas disseram que estavam em um veículo que era de Andreia.

Segundo as funcionárias, quando voltaram para o carro, encontraram dois homens já no veículo.

Neste momento, as mulheres foram questionadas pela polícia se o carro estava trancado, mas não souberam responder.

Desconfiados por causa da imprecisão das informações fornecidas pelas mulheres, os policiais verificaram as câmeras de segurança do estacionamento do atacadista e descobriram que antes de finalizar as compras, as mulheres destravaram o veículo usando um controle remoto para que um homem entrasse.

Confrontadas com as informações falsas, elas acabaram revelando o verdadeiro envolvimento no crime.