Dono de casa em formato de avião está construindo réplica de helicóptero no quintal de casa

Sempre sonhando alto, o plano carreira de seu Geraldo está na construção de uma aeronave completa onde será sua nova casa.

“Eu comprei com meu dinheirinho quatro terrenos que ficam um do lado do outro. Lá é mais próximo da cidade. Vou construir uma aeronave completa lá. Vou receber as pessoas que entrarão na minha casa para tirar fotos”.

Mais que ‘passageiros’, convidados de honra

Ao g1, Geraldo conta que após repercussão da reportagem em 2017 (quando o Brasil conheceu a casa-avião), sempre recebe várias visitas em sua propriedade, localizada na zona rural de Porto Velho.