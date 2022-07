Dra.Kelma Roque explica como deixar você pelo menos 10 anos mais nova; confira tudo!

Dra.Kelma Roque explica como deixar você pelo menos 10 anos mais nova com a tão famosa toxina botulínica, o queridinho botox, os segredos na hora da aplicação da toxina e os pontos específicos para obter resultado satisfatório do procedimento.

Uma área que gosto muito de trabalhar é no arqueamento das sobrancelhas em pontos estratégicos, essa região proporciona uma harmonização facial e beleza, deixando o rosto de quem se submete ao procedimento mais jovial.

Ao ser realizada a aplicação da toxina botulínica, o arqueamento das sobrancelhas pode ser melhorado de forma harmônica e sútil, valorizando a expressão do olhar caído, que é o caso de muitos dos pacientes.

O desenho da sobrancelha não é determinado apenas pelos pelos, mas também pelo músculo da testa, chamado frontal, e da musculatura que fica ao redor dos olhos. Mesmo em pacientes jovens, que ainda não apresentam rugas de expressão é possível conseguir um resultado surpreendente no arqueamento das sobrancelhas com a aplicação da toxina botulínica. Importante sempre observar e levar em consideração a experiência do profissional da área que realizará o procedimento, pois é de grande importância para que não ocorram exageros, ou que o procedimento seja imperceptível.

A harmonização facial que a toxina botulínica pode proporcionar, exige um bom senso estético, considerando que cada paciente é único, pois suas formas anatômicas são exclusivas, com características diferentes para cada pessoa.

• Formato do rosto;

• Tamanho da testa;

• Formato dos olhos;

• Tamanho dos olhos;

• Distância entre os olhos;

Todos esses aspectos têm que seren levados em consideração. Em face de tais diferenças individuais, o mesmo desenho de uma sobrancelha pode ficar bonito em um rosto, e nem tanto no outro. É muito comum que alguns dos meus pacientes peçam o mesmo formato de minha sobrancelha, que lembra o símbolo da Nike, como minhas pacientes falam. Também é bem comum as pacientes chegarem em meu consultório com uma foto em seu celular, querendo a sobrancelha similar a de tal personalidade famosa.

Mas essa não é uma boa opção a ser procurada, uma vez que nem sempre é possível conseguir o mesmo formato de sobrancelhas em pessoas diferentes, sob o risco de criar um resultado final artificial.

Técnicas apuradas para fazer o rejuvenescimento dos pacientes são fundamentais para um resultado de excelência, deixando assim o paciente satisfeito e feliz com o resultado, adequando o desejo do mesmo ao que é realmente possível com sua anatomia facial. Deixando sempre bem claro que uma consulta bem feita é associada a uma anamnese bem elaborada, pois faz toda diferença no procedimento ao ser realizado. https://youtube.com/shorts/Gi3HWXm_Ql4?feature=share

Dra.Kelma Roque

Biomédica Esteta

CRBM 7529