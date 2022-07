E não era fake?! Xuxa atende fãs que participaram de gravação de série no AC; assista

O que mais escutei após a publicação da coluna exclusiva sobre a chegada de Xuxa Meneghel no Acre foi que a matéria não passou de uma fake news, aliás li em vários jornais e redes sociais, que a ampla divulgação não passou de ‘fanfic’, e vi comunicadores sociais debochando em tom de ironia da coluna publicada no ContilNet. Mas, enfim, Xuxa Meneghel não só esteve no Acre, como muitos acreanos tiveram contato com a apresentadora que tratou todos como muito carinho. Todos os depoimentos que tivemos deram conta de que Xuxa atendeu super bem os fãs, apesar da produção da Disney montar um forte esquema para não vazar nenhum detalhe da produção da série Tarã, que também terá a participação da apresentadora Angélica.

Entre os fãs atendidos pela apresentadora, a coluna Douglas Richer conversou com o cruzeirense Marcelo Lima, que contou detalhes sobre a saga para conhecer a ternada rainha dos baixinhos.

“Pois bem, logo que eu soube da informação que a Xuxa estaria vindo para Cruzeiro do Sul, simplesmente fiquei sem acreditar, tentei fazer buscas de quando ela chegaria, mas sem sucesso, pois vi uma foto de uma amigo com ela no aeroporto, então soube que anteciparam a vinda dela, para não dá aglomeração no aeroporto e simplesmente surtei quando vi uma foto de uma amigo com ela, acabei ficando triste e tentei buscar informações sobre quando ela estaria em gravação. Até entanto, eu sabia que a gravação seria no Croa, mas sem a certeza de que ela estaria lá. Então, pela manhã, fui lá, mas sem sucesso, pois tinha polícia, etc… Então, decidi, pela tarde, em horário de almoço. Acabei chegando lá sem a presença da polícia, e fui se aproximando na encolha, até entrar no estacionamento onde estava a locação da equipe, e sondei se Xuxa estava no local, e informaram que sim, estava no trile dela se arrumando para da sequência às filmagens.

Fui até perguntar a algumas pessoas da equipe se seria possível tirar uma foto com ela e pegar um autógrafo, mas informaram que seria impossível ali no local. Fiquei triste, mas mesmo assim acabei ficando para pelo menos vê-la e receber um oi.

Quando, de repente, sai aquela luz, linda, perfeita mulher, do trailer dela, em direção ao barco para subir o rio para gravar. Uma observação muito importante, é que não podia filmar, tirar foto no local, pois os seguranças e equipe pediam para apagar pois havia direito de imagens e vídeos deles, então, vídeo não tenho…

Então acabei seguindo ela, até ela parar na beira do barraco e eu gritar “ Oi, Xuxa” e ela responder “ Oi, tudo bem?”. Eu pedi: “Xu tirar uma foto comigo”, e ela explicou que naquele momento não poderia porque estava com a roupa da gravação e tem a questão de imagem. Mas, mesmo assim, se dispões a pedir para a equipe esperar. Pouco tempo depois: “Tá bom, vou tirar, mas pode ser do obro para cima? É porque tem a questão da roupa, que não posso mostrar”. Nisso, ela pegou meu celular, tirou três fotos e alguns moradores do croa se aproximaram e tiraram foto com ela também, da mesma forma. Ela se despediu, agradeceu e subiu para gravar a última cena dela naquele dia.

O que posso dizer que foi a melhor sensação do mundo ver ela, sentir a energia dela, olhar no olhos dela, conversa olhando nos olhos, e sentir o cheiro dela foi um dos momentos mais lindos e maravilhosos que tive. Ela simplesmente é verdadeira e aquilo que você vê na tv, sempre solícita com os fãs e atenciosa. Sou um baixinho altinho realizado, e como havia dito, quem imaginaria depois de décadas, termos a presença de Xuxa no interior do Acre, e eu ter uma foto com ela e ver de perto. Nunca imaginária.”

Além de Xuxa, sua sósia também esteve nas gravações para ajudar a rainha dos baixinhos em algumas cenas que Xuxa não quisesse gravar. Cíntia Lopes, a dublê de Xuxa, registrou vários momentos da apresentadora na sua companhia de outros acreanos. Assista!

E já dizia um velho ditado: “A árvore que dá mais frutos é a mais apedrejada”. Seguimos nosso trabalho!

