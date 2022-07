Editais publicados da semana ofertam 8,4 mil vagas; veja!

A equipe preparou um levantamento dos editais publicados durante os dias 27 de junho ao dia 3 de julho de 2022, em todo o Brasil.

Aqui você encontra oportunidades para diversas carreiras, de nível médio e superior, com salários muito atrativos. Ao todo foram publicados 15 editais durante esta semana, com um total de 8.496 vagas. As remunerações variam entre R$1. 563,00 e R$ 32.004,65.

Editais publicados

Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, São Paulo, Manaus, Brasília e Porto Alegre

Carreira: Administrativa

Concurso ANP

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis abre novas oportunidades. Foi publicado certame com 48 vagas de nível superior, com remuneração de R$ 6.130,00.

Editais publicados Minas Gerais – MG

Carreira: Fiscal

Concurso Sefaz MG

O concurso da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais oferta 431 vagas para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual. A remuneração acrescida de gratificação pode chegar a R$ 19.580,00.

Editais publicados Distrito Federal – DF

Carreira: Educação

Concurso SEDF

A Secretaria de Educação do Distrito Federal oferta 4.524 vagas para as carreiras de Magistério, sendo 812 vagas de provimento imediato, além de 3.442 vagas de cadastro de reserva para candidatos de nível superior. A remuneração inicial varia de R$ 3.016,97 a R$ 4.228,56.

Editais publicados Mato Grosso

Carreira: Jurídica

Concurso DPE MT Defensor

A Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso abriu concurso para o provimento de 20 vagas imediatas, além do cadastro de reserva, para o cargo de Defensor Público de 1ª Classe. A remuneração inicial é de R$ 24.895,43.

Carreira: Tribunais

Concurso TRT MT

O Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso oferta duas vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os cargos de técnico e analista judiciário em diversas especialidade. As remunerações variam de R$ 7.591,37 a 12.455,30.

Editais publicados Rio Grande do Norte – RN

Carreira: Policial

Concurso PM RN Oficial

O edital oferta 132 vagas imediatas para Oficiais da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Os candidatos aprovados receberão subsídio de R$ 5.357,73.

Editais publicados Pernambuco PE

Carreira: Educação

Concurso SEE PE

O edital da Secretaria de Educação de Pernambuco oferta 2.907 vagas e cadastro de reserva para o cargo de Professor, na área de Educação Básica em diversas especialidades. A remuneração inicial pode chegar a R$ 3.900,00.

Editais publicados Maranhão – MA

Carreira: Segurança pública

Concurso GCM São Luís MA

A Prefeitura do Município oferece 111 vagas de provimento imediato, além de outras 333 para cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 3.272,40.

Editais publicados Salvador e Itabuna

Carreira: Administrativa

Concurso CRN 5

O Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região, que abrange os estados da Bahia e Sergipe, está ofertando 3 vagas de nível médio para o cargo de Assistente Administrativo, com iniciais de R$ 1. 563,00.

Editais publicados Santa Catarina – SC

Carreira: Educação

Concurso UFSC

A Universidade Federal de Santa Catarina oferta 4 vagas de Professor na carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico com iniciais de R$ 4.472,64.

Carreira: Controle

Concurso MPC SC

O concurso Ministério Público de Contas de Santa Catarina oferta 10 vagas imediatas, além das 66 vagas de cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior. A remuneração inicial chega a R$ 8 mil.

Concurso MPC SC Procurador

O Ministério Público de Contas de Santa Catarina também oferta 2 vagas para Procurador de Contas com remuneração inicial de R$ 32.004,65.

Editais publicados Amapá – AP

Carreira: Fiscal

Concurso Sefaz AP

O concurso da Secretaria de Estado da Fazenda do Amapá contempla 250 vagas para formação de cadastro de reserva para Auditor e Fiscal. A remuneração inicial para ambos os cargos é de R$ 22.019,25

Editais publicados Amazonas – AM

Carreira: Administrativa

Concurso AFEAM

A Agência de Desenvolvimento e Fomento do Estado do Amazonas está ofertando 30 vagas de nível superior para diversas áreas de atuação com remuneração que varia de R$ 5.000,00 a R$ 6.523,87.

Editais publicados Acre – AC

Carreira: Saúde

Concurso SESACRE

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre oferta 22 vagas para cargos diversos. A remuneração inicial variava entre R$ 1.392,81 e R$ 11.096,93

