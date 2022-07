Eduardo Bolsonaro chama Perpétua Almeida de mentirosa e Alexandre Frota defende acreana

O filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, usou as suas redes sociais nesta semana para desafiar sua colega de bancada, a deputada acreana Perpétua Almeida.

Perpétua disse que o presidente aproveitou uma reunião ministerial para afirmar que interferiu na Polícia Federal (PF) no sentido de proteger seus familiares. A acusação foi rebatida pelo filho do chefe do executivo.

“Desafio a deputada Perpétua Almeida a colocar o vídeo da reunião ministerial. É mentira o que ela falou. Inexiste áudio do presidente falando que queria interferir na PF para proteger os seus filhos”, destacou Eduardo.

Quem entrou na discussão e defendeu a acreana foi o deputado federal Alexandre Frota, que além de apontar Perpétua como uma parlamentar que não se vende, publicou um vídeo em que o presidente fala sobre a mudança nas superintendências regionais do órgão.

Aí o cara desafiou a @perpetua_acre e ela mandou a real .Parabéns Perpétua,aliás a única Deputada Federal no Acre que não é hipócrita,não mente e não se vende .Parabéns 🇧🇷 . pic.twitter.com/d1BVTEcCoC — Alexandre Frota#777🇧🇷 (@77_frota) July 4, 2022

“Aí o cara desafiou a @perpetua_acre e ela mandou a real . Parabéns, Perpétua, aliás, a única Deputada Federal no Acre que não é hipócrita, não mente e não se vende. Parabéns”, escreveu Frota.

O caso repercutiu no Twitter.