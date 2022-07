Eduardo Ribeiro lança pré-campanha a deputado estadual

O advogado Eduardo Ribeiro começou sua caminhada rumo a uma vaga na Assembleia Legislativa e a novidade, nesta semana, são os vídeos de sua apresentação que estão sendo veiculados nas redes sociais. Paralelo a isso, o pré-candidato a deputado estadual pelo PSD vem se dedicando a conversar com as pessoas, numa agenda de encontros nas comunidades rurais e nos bairros de Rio Branco e do interior do estado.

Com seu jeito simples, mas muito bem preparado, Eduardo Ribeiro cresce na preferência do eleitor, tanto na capital quanto nos municípios, tendo como um dos motes principais de campanha o bem-estar das famílias acreanas, principalmente aquelas mais carentes, que tanto precisam de políticas públicas inovadoras.

Por isso, não é de surpreender se o ex-superintendente do Incra, ex-secretário Municipal de Administração de Rio Branco, e que também foi advogado do Sebrae, obtenha uma das votações mais expressivas nestas Eleições.

O currículo do jovem de 37 anos inclui ainda um mestrado em direito e o doutorado, também na área jurídica, que está em fase de conclusão. Seus pais são a Dra. Dilza e o conselheiro Valmir Ribeiro, do Tribunal de Contas do Estado do Acre.