Eleições 2022: sete celebridades que devem concorrer a cargos públicos

O que não faltam são campanhas bem-sucedidas para se inspirar: o ex-jogador Romário ingressou na carreira política como deputado federal (PSB/RJ) e hoje é senador (PL/RJ). Tiririca (PL) foi eleito deputado federal mais votados de São Paulo por vários anos. Em 2018, Alexandre Frota (PSDB/SP) também chegou à Câmara dos Deputados com mais de 150 mil votos.

Neste ano, o número de famosos que já anunciaram pré-candidatura a algum cargo eletivo surpreende. O Metrópoles elencou sete deles que provavelmente vão dar o que falar. Confira!

Lucélia Santos

Eternizada pelo protagonismo em Escrava Isaura, Lucélia Santos se filiou ao PSB e lançou pré-candidatura como deputada federal pelo Rio de Janeiro. Além de priorizar políticas públicas para o meio ambiente, florestas e povos indígenas, a atriz pretende atuar pelo direito das mulheres. Ela é apadrinhada por políticos como Luiza Erundina, Guilherme Boulos e Alessandro Molon.

“Batalho pelos direitos das mulheres numa sociedade tão desequilibrada em espaços”, disse ao lançar a pré-candidatura.

Jacira Santana

Mãe do ex-BBB Gil do Vigor, Jacira Santana se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT) e lançou pré-candidatura a deputada federal por Pernambuco. A informação da pré-candidatura foi divulgada pelo presidente do partido no estado, Doriel Barros.

Juju Ferrari

Musa do Botafogo e influencer, Juju Ferrari também pode sair na disputa a uma vaga na Câmara dos Deputados. Pré-candidata pelo Avante, ela tem trabalhado a popularidade defendendo pautas polêmicas, como a inclusão da cirurgia de aumento peniano no rol de procedimentos do Sistema Único de Saúde (SUS).

“O povo pede. Sempre recebo mensagens de homens falando sobre a tal cirurgia, que querem fazer, que o custo é muito alto. É um projeto popular que vai recuperar a autoestima de muitos por aí. Saúde sexual é importante, e vou dar atenção a isso”, afirmou Juju recentemente, em um comunicado enviado à imprensa.

Marcos Uchoa

Fora da Globo desde o final de 2021, o jornalista esportivo Marcos Uchôa diz em sua biografia no Twitter que quer “ajudar a fazer um Brasil melhor”. Aos 63 anos, ele é um dos possíveis candidatos a deputado federal do PSB no Rio de Janeiro. Um de seus incentivadores é o pré-candidato ao governado do estado, o deputado federal Marcelo Freixo.

Netinho

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, o intérprete do hit Mila aceitou o convite de Carla Zambelli (PLS-SP) à pré-candidatura a deputado federal pela Bahia. Ele diz que se eleito defenderá o povo baiano “seguindo os valores Deus, pátria, família e liberdade”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Netinho Oficial (@netinhooficialbrasileiro)

Mário Gomes

Considerado um dos maiores galãs brasileiros dos anos 1970, Mário Gomes começou a carreira atuando em novelas de sucesso como Gabriela, Duas Vidas e Anjo Mau, todas da Globo. Durante um período fora da TV, ele chegou a abrir um quiosque de sanduiches na praia, e agora tem um novo projeto profissional: se eleger deputado estadual do Rio de Janeiro pelo Republicanos.

Maurício Souza

Afastado das quadras por conta de declarações homofóbicas, o jogador de vôlei da seleção brasileira Maurício Souza pretende lutar por “Deus, pátria, família e liberdade”, de acordo com seu posicionamento nas redes sociais. Bolsonarista convicto, ele filiou-se ao PL, pelo estado de Minas Gerais.