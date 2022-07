Eleições 2022: transporte público de Rio Branco será gratuito no dia da votação

Em preparação para as eleições deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) e a Prefeitura de Rio Branco, através da RBTrans, anuncia a gratuidade da passagem do transporte público no município no dia da eleição, 2 de outubro.

O presidente do TRE, o desembargador Francisco Djalma, deve fazer o anúncio em uma entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (25), juntamente com o prefeito Tião Bocalom e o representante da Ricco Transportes.

Neste ano, os acreanos vão às urnas mais cedo, após unificação do horário de início e encerramento da votação, que no Acre vai iniciar às 6h e terminar às 15h. Os eleitores devem comparecer à zona eleitoral no dia 2 de outubro, primeiro domingo do mês, para o primeiro turno.