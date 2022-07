O Tribunal Regional Eleitoral no Acre (TRE/AC) e a Prefeitura de Rio Branco realizaram uma coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (25), para anunciar algumas medidas em conjunto para facilitar o acesso aos locais de votação dos eleitores da Capital, no dia 2 de outubro, quando ocorre o primeiro turno das eleições 2022.

Este ano, o horário de votação será unificado em todo o país, com isso o início da votação no Acre vai ser a partir das 6h da manhã. Para que os mesários consigam chegar à tempo, os ônibus vão começar a circular às 3h30 da manhã.

“É uma medida para facilitar tanto para o eleitor, quanto para o mesário que terá que chegar ao local de votação às 5h da manhã, para que não haja nenhuma justificativa para o não comparecimento”, disse o o presidente do TRE-AC, Francisco Djalma.

O prefeito Tião Bocalom explicou ainda que o eleitor só pagará a passagem de ida para o seu local de votação, na volta, basta apresentar o comprovante de votação que terá direito à gratuidade.

“Todas as linhas estarão funcionando e até as 5h da tarde, o eleitor poderá voltar para casa de graça apresentando o ticket comprovando que ele votou e cumpriu com seu dever de cidadão”, afirmou Bocalom.

A empresa Ricco anunciou que no domingo, 2 de outubro, as linhas contarão com 100% da frota operando.