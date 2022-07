Em apelo nas redes sociais, jovem faz pedido para que ladrão devolva bezerra de estimação

“Possui as seguintes características: É bem mansinha, carinhosa, tem os cílios albino (claro), tem o nariz rosa, não é gorda, porém muito sadia”, assim a fisioterapeuta Katerine Freire fala de Bethânia, a bezerra de estimação furtada no último dia 8, na Colônia São José, em Senador Guiomard e pede que quem a levou, devolva.

Katerine publicou uma nota de apelo neste domingo (10), em seu perfil no Facebook, com o pedido de que quem a furtou, tratasse a bezerra bem, pois ainda bebe leite e pede ainda que quem estiver com ela, não a mate.

A dona da bezerra explica que ela foi furtada na Colônia São José, localizada ao lado da Zona de Processamento de Exportação (ZPE), no município de Senador Guiomard. Katerine fala que a bezerra é guacho – que perdeu a mãe ao nascer, de 6 meses, da raça Nelore, mas sem marca, chamada Bethânia.

Na publicação, Katerine fala ainda que ela não se mistura com os outros animais, pois não possui esse costume. “Se porventura alguém a comprou enganado, saiba que estou disposta a comprá-la de volta. Saiba que o valor é sentimental, pois crio ela desde quando ela nasceu, dando mamadeira todos os dias”, explica.

A jovem termina a publicação com o pedido para quem esteja com ela, não mate e entre em contato com ela, através do telefone (68) 99228-0603, que Katerine compra a bezerra. “Eu crio ela como uma filha, meus sentimentos por ela é muito grande. Escutem meu apelo. Obrigada pela compreensão”, finaliza.