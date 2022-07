Em apenas 24 horas, Sena Madureira registra mais de 50 casos de Covid-19

Os casos de Covid-19 continuam sendo registrados em Sena Madureira diariamente. No boletim epidemiológico desta segunda-feira (11), há a confirmação de 55 casos na cidade.

Diante dessa crescente, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde colocou novamente a unidade de saúde Carlos Afonso para a realização de exames. Todos os dias, há moradores no local em busca de atendimento.

Apesar do aumento exponencial no número de casos, não há nenhum morador internado no Hospital João Câncio Fernandes por conta da covid-19. “Nesse momento adverso é muito importante que a população continue mantendo os cuidados, principalmente usando máscaras e fazendo a higiene das mãos. Não podemos nos descuidar”, alertou o Dr. Rodrigo, chefe da Vigilância sanitária em Sena.

Por outro lado, todas as unidades de saúde de Sena Madureira disponibilizam as doses da vacina contra a doença.