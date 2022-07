Em apenas um ano, carteira digital mobiliza 48 mil trocos digitais passados no Acre

Com parceria ativa em cinco estabelecimentos no Acre, a Trocados, maior carteira digital da Região Norte, contabiliza a marca de 48 mil trocos digitais passados em apenas três municípios do Estado.

A partir da proposta de revolucionar o modo das pessoas se relacionarem com o dinheiro, a startup que surgiu com a missão de eliminar o constrangimento da falta de troco e trazer soluções financeiras para o varejo, hoje oferece uma série de serviços e produtos de transação financeira por meio de uma tecnologia inovadora, exclusiva, com selo de segurança, simples e fácil de ser usada por pessoas com ou sem experiência no universo digital.

Em Rio Branco, rede Mercale é pioneira na parceria com a Trocados e dispõe da tecnologia em duas unidades Os municípios de Brasiléia e Assis Brasil possuem outros estabelecimentos parceiros da Trocados.

Em pouco mais de um ano, a Trocados mobilizou em dinheiro, aproximadamente, R$35 mil em trocos passados, somente para os clientes acreanos. A opção é apenas uma entre os serviços oferecidos pelo app da startup amazonense, que funciona como uma carteira digital, semelhante aos bancos digitais. Na plataforma para clientes, entre as funções e produtos disponíveis estão opções como acumular esses valores em dinheiro, pagar boletos, fazer recarga de celular, comprar em lojas parceiras, sacar, transferir para uma conta bancária e adquirir gifts cards, que permitem usar o dinheiro para serviços como carros aplicativo, pagar assinatura de streaming de áudio ou vídeo, como Uber, Netflix, Google Play, Free Fire e Spotify, por exemplo.

A fintech já está presente em 200 estabelecimentos parceiros, localizados em 24 cidades de seis estados das regiões Norte e Nordeste. “Possuímos uma tecnologia prática e de fácil operação tanto para os estabelecimentos, quanto para os clientes. Conseguimos chegar nos principais supermercados e mercadinhos dessas cidades e, com a reputação deles, conseguimos impactar a vida dos moradores Nossa proposta é gerar maiores oportunidades aos nossos usuários e parceiro, sobretudo, no campo digital para pessoas experientes ou não com esse tipo de tecnologia”, diz Amaike Keric, CEO e Co-fundador.

Como usar a Trocados?

Para começar a usar a carteira digital Trocados, basta baixar o app para o celular, criar uma conta e começar a usar, gratuitamente, as diversas transações financeiras disponíveis. Para quem ainda não baixou o aplicativo, é possível aderir ao serviço informando o número de telefone celular direto no caixa dos estabelecimentos parceiros da Trocados.

Os estabelecimentos parceiros possuem uma versão diferenciada do software, instalado nos caixas. A tecnologia permite aos operadores receberem e enviarem transações financeiras como trocos, pagamentos, utilizar o saldo disponível para novas compras, entre outras ações. Ao final das compras, já na ‘boca do caixa’, o atendente pode transferir o troco das compras para o aplicativo do cliente, que recebe uma notificação de confirmação do dinheiro no app.

Dentro da plataforma Trocados, o cliente tem várias opções para o uso do dinheiro. “É possível pagar via PIX e também realizar o pagamento de boletos, que é uma função mais recente, mas que está ficando mais popular”, explica Silvestre Paiva, Diretor de Marketing e Co-fundador.

Trocados para empresas

Para os estabelecimentos comerciais, a Trocados oferece uma versão da plataforma onde é possível gerenciar todas as funções administrativas para os serviços relacionados ao troco, consultar extrato, transações e ainda utilizar o aplicativo para pagamento, depósitos, saques, troco digital, além de possuir uma conta pagamento. “Entre os principais resultados, estão a redução de custos com quebra de caixa e despesas com moedas e cédulas; assim como o aumento do fluxo na loja com campanhas direcionadas aos seus clientes”, explica Amaike Keric.

Além disso, a Trocados garante que os estabelecimentos parceiros entreguem o troco aos seus clientes de maneira digital e segura através de um software. Dessa forma, há uma tendência de fidelização dos consumidores e, consequentemente um aumento de fluxo na loja, o que gera um impacto positivo no faturamento.

Dentro de um projeto financeiro, é entregue para as empresas parceiras as ferramentas e um time de especialistas para dar suporte e solucionar suas principais dificuldades encontradas. Também há um canal de comunicação e fidelização dos consumidores. A partir disso, é criado um modelo de mensalidade exclusivo e personalizado para aquele negócio. O consumidor já cadastrado terá acesso a serviços digitais inclusivos por meio de uma carteira digital.

Transformação Digital

Mais de 200 empresas utilizam os serviços da Trocadas em 24 cidades brasileiras, em estados como Amazonas, Acre, Roraima, Pará, Maranhão e Sergipe. A fintech, genuinamente amazonense, contabiliza um dos dados mais importantes: o impacto direto na vida de mais de um milhão de pessoas. “O modo como as empresas passam o troco mudou e a Trocados vem fazendo um trabalho de mudança na forma como as pessoas usam o dinheiro”, destaca o CEO.

Entre os serviços ofertados da Trocados estão: Troco Digital, Pagamento Mobile, Carteira Digital, Trocados Mídia, Trocados Mercado, Trocados Express e Saque no Varejo. Todas as informações estão disponíveis nas redes sociais oficiais da Trocados, inclusive com vídeos e tutoriais no Youtube.

Com sede em Manaus (AM), a Trocados está localizada na R. Acre, N° 31- Nossa Sra. das Graças, e pode ser contacta através do [email protected], telefone (92) 98157-9256 ou site oficial é www.trocados.com.br.

Saiba mais

Produtos Trocados:

Troco Digital – Varejistas conseguem enviar os trocos para seus clientes de forma rápida e sem atrito. Tecnologia robusta que já movimentou mais de 5 milhões de transações.

Pagamento Mobile – Novo meio de pagamento focado em facilitar as transações dos usuários da carteira digital no varejo, não temos intermediários, as taxas são sempre mais baixas do mercado.

Carteira Digital – Consumidores de classe CDE, utilizam a carteira digital trocados que oferece pagamentos mobile, pix, pagamentos de contas, gift cards, doações entre outros.

Trocados Mídia – Canal de comunicação inteligente, capaz de atingir um público em transição entre o físico-digital. Oferecemos vários canais de comunicação como: SMS, Push e e-mail. Aqui a sua marca irá se comunicar diretamente com o público que possui poder aquisitivo. Mais de 47 mil visualizações por mês.

Trocados Mercado – Marketplace que conecta nossos parceiros varejistas aos usuários da carteira digital, oferecendo produtos com preços exclusivos e facilidade no pagamento.

Trocados Express – Serviço ideal para o pequeno comércio, permitindo a venda de recargas de celular, gift cards, pagamento de contas entre outros.

Saque no Varejo – Solução que permite que os usuários da carteira digital possam ter acesso ao dinheiro físico da sua carteira digital sem a necessidade de ir a um banco. Comodidade e facilidade para os consumidores.